В Мозыре иномарка сбила на переходе двоих детей

По данным Госавтоинспекции, за 11 месяцев года на территории Гомельщины с участием детей произошло 53 дорожно-транспортных происшествия, в которых 57 несовершеннолетних ранены, трое – погибли. Из общего числа ДТП с участием детей в 28 они были пешеходами, где один ребенок погиб, а 27 – травмированы. В подавляющем большинстве случаев дорожные происшествия происходят из-за непредоставления водителями транспортных средств преимущества детям-пешеходам на переходах или несоблюдения скоростного режима.Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома