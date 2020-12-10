ДТП произошло около шести часов вечера. Официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева рассказала подробности:
– 79-летний водитель автомобиля Seat не предоставил преимущество в движении на обозначенном нерегулируемом пешеходном переходе и не пропустил девочку 7 лет и мальчика 14 лет. Оба были сбиты и получили травмы различной тяжести. Их доставили в Мозырскую городскую больницу. Проводится проверка.
По данным Госавтоинспекции, за 11 месяцев года на территории Гомельщины с участием детей произошло 53 дорожно-транспортных происшествия, в которых 57 несовершеннолетних ранены, трое – погибли. Из общего числа ДТП с участием детей в 28 они были пешеходами, где один ребенок погиб, а 27 – травмированы. В подавляющем большинстве случаев дорожные происшествия происходят из-за непредоставления водителями транспортных средств преимущества детям-пешеходам на переходах или несоблюдения скоростного режима.
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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В Мозыре иномарка сбила на переходе двоих детей
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