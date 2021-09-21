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  2. В Мозыре эксперты-криминалисты вычислили квартирного вора по отпечаткам ладоней

В Мозыре эксперты-криминалисты вычислили квартирного вора по отпечаткам ладоней

Житель районного центра, вернувшись домой, обнаружил, что в квартире побывал вор ропали некоторые личные вещи, в жилье беспорядок и разбито оконное стекло. 


Пострадавший позвонил в милицию. На место происшествия прибыла  следственно-оперативная группа со специалистом Мозырского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. Он обнаружил и изъял следы ладоней рук. Они принадлежали местному жителю 1981 года рождения. Мозырянина задержали.

– Мужчина сознался в совершении хищения. Мозырским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело, –сообщает официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области Руслан Габрилев.

Фото управления ГКСЭ по Гомельской области. 

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