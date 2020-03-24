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  2. В Мозамбике в грузовике нашли тела 64 нелегалов

В Мозамбике в грузовике нашли тела 64 нелегалов

Тела 64 граждан Эфиопии, которые, вероятно, были нелегальными мигрантами, обнаружены в контейнере грузовика в Мозамбике, пишет местное издание El Pais.

Мозамбикские таможенники остановили подозрительный грузовой автомобиль в окрестностях города Моатиз в провинции Тете на западе страны. При этом сперва водитель не хотел тормозить, однако был вынужден сделать это. Внимание сотрудников иммиграционной службы привлек шум, который доносился из контейнера.

«Когда его вскрыли, то обнаружили 78 человек, большинство из которых к тому времени уже умерли по причине нехватки воздуха», — рассказала представитель Национальной миграционной службы Мозамбика Амелия Дирейро.

Уточняется, что 14 человек сумели выжить. Известно, что за рулем грузовика, который приехал из Малави, находился гражданин Мозамбика. Транспортное средство пересекло границу без прохождения проверки. Власти Мозамбика считают, что в контейнере находились нелегальные мигранты.

По данному факту ведется расследование.

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