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  2. В МОТ рассказали, сколько людей могут лишиться средств к существованию по всему миру

В МОТ рассказали, сколько людей могут лишиться средств к существованию по всему миру

Международная организация труда (МОТ) оценила последствия пандемии COVID-19 и пришла к выводу, что второй квартал 2020 года окажется еще более разрушительным для занятости, чем первый, сообщает Euronews.

В МОТ считают, что из-за коронавируса около половины трудоспособного населения планеты рискует лишиться средств к существованию.

— Мы точно знаем, что во втором квартале этого года суммарные человеко-часы сократятся на 10,5%. Это эквивалентно исчезновению в мировом масштабе 305 млн рабочих мест с полной занятостью, — считает генеральный директор МОТ Гай Райдер.

Отмечается, что труднее всего из-за карантинных мер придется 2 млрд человек, которые трудятся в неформальном секторе экономике, поскольку они не защищены контрактными обязательствами со стороны работодателя. При этом в условиях социального дистанцирования самостоятельно зарабатывать на хлеб они практически не могут.

— По нашим подсчетам средние доходы в неформальном секторе экономики упадут на 60%. И мы говорим о людях, которые и без того мало зарабатывают. Самым незащищенным группам населения для выживания нужна международная солидарность, — отметил Гай Райдер.

Что касается предприятий, то по подсчетам МОТ на грани банкротства из-за пандемии оказались около 436 млн компаний по всему миру. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в обрабатывающей промышленности, у оптовиков и у компаний, предоставляющих услуги для офисов.

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Фото: Рейтер
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