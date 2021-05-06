Точкой отсчета стал один из гипермаркетов в самом центре города Мосты. Светлана Жудро, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью местного райотдела МЧС, в ненавязчивой форме проводила профилактические беседы с посетителями, одновременно знакомя их с наглядными материалами.
Информацию дополняет официальный представитель УМЧС по Гродненской области Наталия Живолевская:
– Акция проводится с целью привлечения внимания общественности к детской шалости с огнем и гибели несовершеннолетних на пожарах. Да и в целом – снижения количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечения их общей безопасности. Ведь опасность поджидает детей везде – в доме, на улице, в лесу, на водоемах. Родителям, которые приняли участие в акции, было предложено поучаствовать в увлекательной интерактивной игре «Главный эксперт». Таким образом они проверили свои знания правил безопасного поведения в быту. Приятно констатировать, что папы и мамы со всеми заданиями справились успешно. Мальчишек и девчонок также увлек интерактив – школьники активно приняли участие в игре «Пять шагов спасения», которую затем скачивали через мобильные приложения на свои сотовые телефоны.
В заключение каждый участник профилактического мероприятия получил сувениры на память.
Фото Мостовского районного отдела МЧС
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В Мостовском районе стартовала акция «Не оставляйте детей одних!»
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