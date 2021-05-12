В Мостовском районе на пожаре спасли 67-летнюю пенсионерку из Минска

Фото: Мостовский районный отдел МЧС

Спасатели прибыли незамедлительно, и успели спасти пожилую хозяйку жилища.Информацию дополняетКак выяснилось, 67-летняя пенсионерка накануне вечером приехала в родительский дом (который она использует как дачу) из Минска и затопила печь. Рассматривается несколько версий возникновения пожара, который чуть было не привел к трагическому исходу. Основная из них – неосторожное обращение с огнем.