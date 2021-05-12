Обстоятельства таковы. В 5.33 случайный свидетель, проезжавший мимо хутора Коты, что в Мостовском районе, обратил внимание на языки пламени, пробивавшиеся из-под кровли, и позвонил в МЧС.
Фото: Мостовский районный отдел МЧС
Спасатели прибыли незамедлительно, и успели спасти пожилую хозяйку жилища.
Информацию дополняет официальный представитель УМЧС по Гродненской области подполковник внутренней службы Наталия Живолевская:
– По прибытии бойцы МЧС ликвидировали горящее деревянное одноэтажное строение. Неподалеку от него находилась женщина, которая была в бессознательном состоянии. Спасатели передали её персоналу скорой медицинской помощи. Огнем полностью уничтожены кровля, перекрытие, имущество. Серьезно повреждены стены. Хозяйка дома с 50-процентными ожогами тела помещена на излечение в больницу.
Как выяснилось, 67-летняя пенсионерка накануне вечером приехала в родительский дом (который она использует как дачу) из Минска и затопила печь. Рассматривается несколько версий возникновения пожара, который чуть было не привел к трагическому исходу. Основная из них – неосторожное обращение с огнем.
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В Мостовском районе на пожаре спасли 67-летнюю пенсионерку из Минска
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