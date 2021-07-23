В Мостовском районе легковушка вылетела с моста в кювет, два человека пострадали.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
ДТП произошло 22 июля в 21:10 на местной дороге Лунно – Стрельцы. 20-летний водитель, управляя автомобилем Honda, двигался в сторону деревни Машталеры. Пересекая мост, водитель не справился с управлением. Легковушка съехала в правый по ходу движения кювет и перевернулась.
– В результате аварии пострадали двое пассажиров – 41-летняя (закрытая черепно-мозговая травма, рана головы) и 46-летняя женщины (закрытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана лица). Их доставили в медучреждение. 20-летний водитель не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, – сообщил sb.by инспектор ОАиП ГАИ УВД Гродненского облисполкома Алексей Аниськевич.
В ГАИ уточнили, что водительский стаж молодого человека небольшой. Он получил права лишь в июне 2021 года.
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В Мостовском районе легковушка вылетела с моста и перевернулась – есть пострадавшие
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