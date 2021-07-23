В Мостовском районе легковушка вылетела с моста и перевернулась – есть пострадавшие

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

ДТП произошло 22 июля в 21:10 на местной дороге Лунно – Стрельцы. 20-летний водитель, управляя автомобилем Honda, двигался в сторону деревни Машталеры. Пересекая мост, водитель не справился с управлением. Легковушка съехала в правый по ходу движения кювет и перевернулась.– сообщил sb.byВ ГАИ уточнили, что водительский стаж молодого человека небольшой. Он получил права лишь в июне 2021 года.