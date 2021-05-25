Это мероприятие прошло в рамках масштабной акции МЧС «Не оставляйте детей одних!». И организовано оно было сотрудниками Мостовского районного отдела по чрезвычайным ситуациям и районного центра творчества детей и молодежи.
С подробностями – официальный представитель УМЧС по Гродненской области Наталия Живолевская:
– Соревнования, в которых участникам необходимо было продемонстрировать силу, скорость, находчивость, быстроту реакции и внимательность, прошли в честной и увлекательной спортивной борьбе. Папы, мамы и их дети приняли участие в эстафете, дружно тушили пожар, перетягивали канат ( в данном случае – пожарный рукав), быстро переодевались в форму спасателей, демонстрировали свои знания правил безопасного поведения в быту.
Соперничество соперничеством, однако в итоге проигравших здесь не было – в выигрыше оказались все участники, зарядившиеся в этот день порцией позитива и энергии под ярким майским солнышком. Это был настоящий праздник! И завершился он сладким столом, за которым взрослые и дети смогли пообщаться в непринужденной обстановке.
А мне остается только добавить, что, оказавшись чуть быстрее, точнее, да и в целом удачливее своих друзей-соперников, на высшую ступень пьедестала почета взошла команда «Молния», в составе которой были представители семей Здановичей, Кудряшовых, Парамоновых. Второе-третье место разделили команды «Чемпионы» и «Смешарики».
Фото: газета «Зара над Нёманам» (г. Мосты)
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В Мостах состоялся спортивный праздник «Папа, мама, мы – в безопасности сильны!»
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