В Мостах состоялся спортивный праздник «Папа, мама, мы – в безопасности сильны!»

С подробностями – официальный представитель УМЧС по Гродненской области Наталия Живолевская:Соперничество соперничеством, однако в итоге проигравших здесь не было – в выигрыше оказались все участники, зарядившиеся в этот день порцией позитива и энергии под ярким майским солнышком. Это был настоящий праздник! И завершился он сладким столом, за которым взрослые и дети смогли пообщаться в непринужденной обстановке.А мне остается только добавить, что, оказавшись чуть быстрее, точнее, да и в целом удачливее своих друзей-соперников, на высшую ступень пьедестала почета взошла команда «Молния», в составе которой были представители семей Здановичей, Кудряшовых, Парамоновых. Второе-третье место разделили команды «Чемпионы» и «Смешарики».Фото: газета «Зара над Нёманам» (г. Мосты)