В Мостах избиратели активно участвуют в досрочном голосовании

В 11 часов утра на избирательном участке в центре Мостов уже многолюдно. Посетители подходят с интервалом всего в несколько минут. Голосуют поодиночке и целыми семьями. Члены участковой комиссии только и успевают проверять документы и под роспись выдавать бюллетени с фамилиями претендентов на главный пост страны. Пенсионер Виктор Толстюк пришел сделать выбор заранее, чтобы пораньше сделать это важное для него дело.





В разговоре с корреспондентом Виктор Иванович делится: жизнью своей он очень доволен. Достойно ее прожил, проработав на одном месте. Сейчас живет в трехкомнатной квартире, имеет машину, дачу, холодильник никогда не пустует.

– Я пришел проголосовать за Беларусь – мирную и спокойную. Мир должен быть, достаток. Есть человек, который вот уже много лет заботится о том, чтобы так оно и было в стране. А остальную болтовню я не люблю слушать. Новые кандидаты обещают поднять зарплату в 2–3 раза. Пустые разговоры, никакой конкретики. Я привык слушать своего Бацьку, он скажет правду. А эти… что бы ни говорили, все будет неправдой. Взять женщину эту, она вообще без опыта управления. Куда она поведет людей? С какого старта? К какому финишу? Я даже больше скажу. У меня сложилось впечатление, что она наплевательски относится к людям, раз предлагает такую слабую альтернативу действующей власти.

Председатель участковой избирательной комиссии Валентин Тихонович большому наплыву голосующих не удивлен. Во-первых, его участок самый густонаселенный в Мостах, а во вторых, вот уже 15 лет состав избирательной комиссии практически не менялся. В нее входят честные, авторитетные люди, которых хорошо знают в райцентре. Вот и не видят смысла люди толкаться всем вместе в официальный день выборов, если все можно сделать заранее в более тихой, свободной и комфортной обстановке.