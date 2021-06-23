Гости и жители столицы России обязаны придерживаться ограничительных мер до тех пор, пока у населения города не сформируется некоторый уровень иммунитета к COVID-19, сообщает ТАСС.
Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк отметил, что локдауны в Москве планируют вводить, пока у населения не выработается коллективная защита против коронавирусной инфекции.
– Вот этот штамм, который идет, он опасный, и нужен иммунитет. В связи с этим то предложение, которое высказали рестораторы [о бесковидных зонах], уже войдет как правило со следующей недели, – обратил внимание на проблему Алексей Немерюк.
Фото: pixabay.com
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В Москве заявили, что столица будет жить в условиях ограничительных мер, пока у населения не сформируется коллективный иммунитет
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