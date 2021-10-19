В Москве зарегистрировали 73 смерти из-за коронавируса за сутки. Это максимум с 4 августа

За последние 24 часа в столице России от COVID-19 умерли 73 человека. Это самая высокая цифра с 4 августа. Сутками ранее было зафиксировано 69 смертей. Общее количество умерших за все время пандемии – 30 305. Это следует из актуальных данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, сообщает ТАСС.
Число подтвержденных случаев заражения в городе за день увеличилось на 5700 против 6823 днем ранее – до 1 731 937. В относительном выражении прирост составил 0,33%.
Количество выздоровевших за сутки стало больше на 3988, теперь их число – 1 540 144. Сейчас в Москве, по информации штаба, продолжают лечение 161 488 пациентов.