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  2. В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

В Москве в общественных местах и МФЦ начали проводить бесплатное экспресс-тестирование для определения наличия COVID-19.  Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет ТАСС.  


Специалист пояснила, что сделать экспресс-тест можно в 9 центрах госуслуг «Мои документы» и еще десяти популярных общественных местах, среди которых ГУМ и фудмолл «Депо».

По словам Раковой, в условиях быстрого распространения коронавируса очень важно его своевременное выявление. Так можно снизить риск тяжелого течения болезни. 

Ранее Анастасия Ракова сообщила, что с 1 октября всем пациентам в Москве с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тестирование на наличие антигена к коронавирусу. По ее словам, в июле медики в тестовом режиме начали использовать такие экспресс-тесты для жителей столицы с симптомами ОРВИ.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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