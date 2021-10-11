В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

Специалист пояснила, что сделать экспресс-тест можно в 9 центрах госуслуг «Мои документы» и еще десяти популярных общественных местах, среди которых ГУМ и фудмолл «Депо».По словам Раковой, в условиях быстрого распространения коронавируса очень важно его своевременное выявление. Так можно снизить риск тяжелого течения болезни.Ранее Анастасия Ракова сообщила, что с 1 октября всем пациентам в Москве с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тестирование на наличие антигена к коронавирусу. По ее словам, в июле медики в тестовом режиме начали использовать такие экспресс-тесты для жителей столицы с симптомами ОРВИ.