В Москве задержаны организаторы и участники центра "Свидетели Иеговы"

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ТАСС

Официальный представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова рассказала, что задержанные будут доставлены в подразделение СК для проведения следственных действий.Сообщается, что следователи совместно с МВД России, УФСБ Москвы и Московской области при поддержке Росгвардии проводят обыски по 16 адресам проживания участников данной организации в Москве.По факту организации деятельности экстремистской организации следственным управлением СК по Северному административному округу Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 1, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ.Напомним, Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года религиозная организация "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и все входящие в ее структуру местные религиозные организации признаны экстремистскими и запрещены на территории страны.