Жителей столицы России, у которых будут проявляться симптомы ОРВИ, станут отправлять на самоизоляцию. Заболевшие будут жить в подобном режиме до тех пор, пока ПЦР-тест на COVID-19 не покажет отрицательный результат, информирует ТАСС.
Последние две недели в городе фиксировали высокие показатели по заражению COVID-19. Это стало главной причиной, по которой власти столицы России решили прибегнуть к подобной мере.
– Исходя из этой ситуации, мы приняли решение, что все случаи ОРВИ мы будем рассматривать как потенциальный коронавирус. До получения отрицательного теста все больные ОРВИ должны будут соблюдать режим самоизоляции, – уточнила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Кроме того, все заразившиеся ОРВИ и находящиеся с ними в одном помещении люди будут делать экспресс-тест на антиген к COVID-19.
Вместе с тем правительство Москвы заявило, что со 2 июля текущего года все пациенты с ОРВИ приравниваются к заразившимся коронавирусной инфекцией. Снять этот статут можно только с помощью отрицательного результата ПЦР-теста.
–Мы начинаем эксперимент, в соответствии с которым всем, к кому приходит врач в связи с болезнью ОРВИ,<...> и всем родственникам, которые с ним проживают, будет делаться экспресс-тест на так называемый антиген. Тест, который дополняет ПЦР-исследование, который позволяет определить [коронавирус] с большей долей вероятности, тест-системы сейчас хорошо отлажены, – добавила Анастасия Ракова.
Заммэра Москвы также сказала, что ПЦР-исследование на коронавирусную инфекцию будет проводиться для заболевших ОРВИ, однако экспресс-тест на антиген поможет ускорить предварительную диагностику. Вместе с тем введенные меры позволят оперативно начать лечение, если тест покажет положительный результат.
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В Москве заболевших ОРВИ будут отправлять на самоизоляцию
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