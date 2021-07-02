В Москве заболевших ОРВИ будут отправлять на самоизоляцию

Последние две недели в городе фиксировали высокие показатели по заражению COVID-19. Это стало главной причиной, по которой власти столицы России решили прибегнуть к подобной мере.– уточнилаКроме того, все заразившиеся ОРВИ и находящиеся с ними в одном помещении люди будут делать экспресс-тест на антиген к COVID-19.Вместе с тем правительство Москвы заявило, что со 2 июля текущего года все пациенты с ОРВИ приравниваются к заразившимся коронавирусной инфекцией. Снять этот статут можно только с помощью отрицательного результата ПЦР-теста.– добавила Анастасия Ракова.Заммэра Москвы также сказала, что ПЦР-исследование на коронавирусную инфекцию будет проводиться для заболевших ОРВИ, однако экспресс-тест на антиген поможет ускорить предварительную диагностику. Вместе с тем введенные меры позволят оперативно начать лечение, если тест покажет положительный результат.