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  2. В Москве заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 24%

В Москве заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 24%

Заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в Москве за неделю на 24%, а уровень госпитализаций стал больше на 15%. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС. 


– На протяжении последних нескольких дней наблюдается рост заболеваемости коронавирусом в столице. По сравнению с показателями прошлой недели рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%. Это вызвано похолоданием, сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ, увеличением контактов в связи с возращением жителей из отпусков и дач, началом нового учебного года, – прокомментировала заместитель мэра. 

Фото: pixabay.com
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