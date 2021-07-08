В полиции уточнили, что на большинстве ресурсов действовали мошенники, пишет РИА Новости.
«Из 800 сайтов, которые мы заблокировали, значительная часть были просто мошенники, которые предлагали услуги по реализации сертификатов и забирали у людей деньги», – поделился подробностями врио замначальника столичного главка МВД РФ Александр Половинка.
Статистику по заболеваемости коронавирусом в России можно увидеть, перейдя по этой ссылке.
Кстати, как минимум в 34-х регионах Российской Федерации действует требование по обязательной или практически обязательной вакцинации граждан ряда профессий от COVID-19.
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В Москве заблокировали свыше 800 сайтов, где продавали поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19
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