В Москве в начале июля начнется исследование вакцины от коронавируса среди подростков

Клинические исследования вакцины "Спутник V" среди юношей и девушек в возрасте 12–17 лет стартуют в Москве в начале июля. Уже набирают добровольцев, сообщает ТАСС.
Такой информацией поделилась сегодня заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
– В начале следующего месяца в Москве начинается трехфазное клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12–17 лет, – сказала она.
По словам специалиста, первая и вторая фазы пройдут на базе Морозовской детской больницы и детской больницы им. З. А. Башляевой в Москве. Третья фаза пройдет в столичных детских поликлиниках.
Она объяснила, что после проведения эксперимента будет решен вопрос о включении подростков в программу вакцинации от коронавируса. Планируется, что участников будет 350: в 1-й и 2-й фазах примут участие 100 человек, 250 человек – в 3-й.
К участию приглашаются подростки, еще не переболевшие коронавирусом и не имеющие противопоказаний. Не смогут поучаствовать и те, которые перенесли ОРВИ за 2 недели до дня вакцинации. В числе противопоказаний также прививка от другого заболевания, которая сделана менее чем за месяц до прививки "Спутник V". Подросткам предложат вакцинироваться препаратом "Спутник V".
– В рамках первых двух фаз исследования все подростки отправятся на тщательное медицинское обследование, в том числе сдадут ПЦР-тесты. Исследование будет проводиться на протяжении целого года, за детьми будут наблюдать врачи. Для вакцинации после введения двух компонентов подростки в течение трех дней должны будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их снова осмотрят перед вакцинацией и потом будут следить за их состоянием 48 часов после вакцинации, – добавила Ракова.
По словам заместителя мэра столицы, после ребята должны будут еще сдать необходимые анализы. Специалисты продолжат использовать цифровые наработки, которые хорошо заявили о себе во время работы с вакциной для взрослых: подростки будут записывать данные в дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать по телефону врачи.
Фото: ТАСС
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В Москве в начале июля начнется исследование вакцины от коронавируса среди подростков
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