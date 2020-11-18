ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи и трактора случилось на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы, сообщает ТАСС.
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По информации пресс-службы столичного ГУ МВД России, столкновение произошло в 10:50 по московскому времени.
– На шоссе Энтузиастов в районе дома 32, строение 15 произошло ДТП с участием двух транспортных средств – автомобиля Ford Transit и трактора. В результате столкновения за медицинской помощью обратился один человек, – рассказал собеседник агентства.
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что трактор столкнулся именно с автомобилем скорой медицинской помощи, в результате чего пострадал находившийся в салоне фельдшер.
На месте ДТП находятся сотрудники правоохранительных органах, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
Фото: ТАСС
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В Москве столкнулись скорая помощь и трактор
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