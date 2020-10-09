Сколько продлится мероприятие и будет ли проводиться пресс-конференция по его итогам, пока неизвестно, пишет ТАСС.
Встречу в Доме приемов МИД РФ главы внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян начали без традиционных вступительных слов.
Мероприятие должно было начаться в 15:00, но в итоге стартовало на полтора часа позже. Не исключается возможность проведения пресс-конференции по итогам прошедших консультаций.
Сообщается, что Байрамов и Мнацаканян прибыли в Москву за несколько часов до начала встречи. На переговоры по Нагорному Карабаху их пригласил президент России Владимир Путин.
Конфликт в регионе начался в 1988 году. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, странами-сопредседателями в которой являются Россия, Франция и США.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.
Фото: ТАСС
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В Москве стартовала встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении
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