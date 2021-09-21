Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.93
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Москве школьник трижды ранил ножом одноклассника

В Москве школьник трижды ранил ножом одноклассника

В России учащийся девятого класса в столичной школе во время перемены трижды ранил ножом одноклассника. Пострадавший доставлен в медучреждение, передает ТАСС.


– Накануне утром во время перемены в здании школы на Кировоградской улице 15-летний ученик 9-го класса нанес однокласснику три ножевых ранения. Пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение Морозовской детской городской клинической больницы, – уточнил информацию источник ТАСС в правоохранительных органах.

В результате инцидента пострадавший девятиклассник получил резаную рану пальца на правой руке и непроникающее ранение живота и шеи.

– Подозреваемый в совершении данного преступления, ученик 9-го класса, задержан, – отметил источник.

В отношении школьника возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3, ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

Фото: ТАСС
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы