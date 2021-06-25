В Москве работодателей обязали перевести как минимум 30% сотрудников на дистанционный режим работы

Исключение – те, кто привился от коронавируса, пишет ТАСС.
Также уточняется, что на удаленку в обязательном порядке переведут пожилых (старше 65 лет) и людей с хроническими заболеваниями. Кстати, прошедшие курс вакцинации сотрудники станут не единственным исключением. Его также делают в отношении работников, нахождение которых на рабочем месте критически важно для функционирования организации. Соответствующая информация приведена в указе, опубликованном в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.
Интересный момент: требование указа распространяется не на все фирмы и предприятия. Оно не коснется организаций оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, электронно-технической отрасли. Также в перечень исключений включены организации, которые входят в состав Роскосмоса и «Росатома».
С последними данными по заболеваемости коронавирусом в России можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.
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