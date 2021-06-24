Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Москве работодателей обязали отстранять от работы сотрудников, которые отказались прививаться от коронавируса

В Москве работодателей обязали отстранять от работы сотрудников, которые отказались прививаться от коронавируса

Московские работодатели должны будут обеспечить вакцинацию от COVID-19 60% сотрудников. Отказавшихся прививаться отстранят от работы. С такими заявлениями выступил московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции, передает ТАСС.


«В силу требований федерального законодательства руководители организаций, индивидуальные предприниматели в период эпиднеблагополучия обязаны обеспечить проведение вакцинации работников, сотрудников от COVID-19 в сроки, установленные главным государственным санитарным врачом по Москве», – сообщили в штабе.

Там также отметили, что наличие высокого уровня антител противопоказанием к вакцинации не является. 

В оперштабе добавили, что отказавшихся от прививки сотрудников (если у тех нет медицинских противопоказаний) работодатель будет обязан отстранить.

«Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника), выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», – сказано в сообщении оперштаба.

Напомним, ситуация с распространением коронавируса в России в последнее время ухудшается. Вчера появилась новость о том, что за последнюю неделю в РФ показатель заболеваемости COVID-19 вырос почти на 30% (около половины случаев – московские). Подробности – по ссылке. Всего с начала пандемии в России коронавирус выявили у 5 368 513 человек.

Фото: ТАСС
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Сильная гроза в Гродно повалила несколько деревьев
В Гомеле начался суд по делу Тихановского, Статкевича и других фигурантов
Мнение. Президент провел очень точную параллель между событиями 80-летней давности и современностью
В Орше пациенты на ИВЛ отключения электроэнергии не почувствовали
Гигин: каждый шаг Запада в сторону Беларуси в последнее время – это пренебрежение к любому нашему проявлению независимости
Водохранилище Мышанка сняли с дрона. Летнее аэровидео
Лукашенко поручил запретить вывоз семян рапса из страны
В Гомельской и Минской областях за сутки утонули 3 ребенка
Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 80 районах страны. За нарушение — штраф
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за национальные сборные
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пора-пора!
Почти 60 тысяч минчан перешли на электронное извещение об оплате жилищно-коммунальных услуг
В Бресте наградили лучшие сельсоветы и сельских старост
﻿Могилевчанка Татьяна Медведева: подло и аморально выдвигать санкции против Беларуси в такое важное для нас время
Индийский штамм коронавируса выявлен в Беларуси, заражения поможет избежать вакцинация
Гигин: речь Президента 22 июня всех потрясла
Чего ждать от чемпионата Беларуси по легкой атлетике
Что брать с собой на пикник, почему не надо наедаться на "все включено" и как правильно выбрать шашлык и мороженное
Исследование: 59 процентов россиян одобряют снижение скорости в городах до 30 километров в час
Казакевич — о взаимодействии ученых Беларуси и России в сфере АПК, эффективности союзных программ и перспективах дальнейшего сотрудничества
Как спасаются от жары работники сельского хозяйства
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Нет разницы
Лукашенко: мы должны показать, что их санкции – это их бессилие, и мы это сделаем
Вспоминаем историю Форумов регионов Беларуси и России, которые проводятся с 2014 года
Три разные криминальные истории об одном и том же: воровство к добру не приводит
Сборная Бразилии победила колумбийцев в матче Кубка Америки по футболу
Прямые инвестиции Китая в страны инициативы «Один пояс – один путь» превысили 130 млрд долларов
Мировая премьера и самые яркие белорусские разработки: что можно увидеть на X Международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2021
Благоустройство, строительство жилья и управление общим имуществом — что еще обсудили специалисты Беларуси и России во время онлайн-конференции
Перспективы мелиорации в стране: как сохранить наши земли
ГПК: литовские коллеги пытаются переложить ответственность за несовершенство технической охраны на белорусских пограничников
Как продолжается кампания по вакцинации от COVID-19 в Гомельской области
мнение
Всеволод ШИМОВ
Геополитика на фарси
Ровно за месяц до старта Игр в Токио НОК утвердил состав нашей делегации
Лукашенко посещает Свислочский район
Как резиденты «Великого камня» развивают инициативу «умный город»
В БПЦ обсуждают возможность преподавания в духовных школах базовых основ жестового языка
Какая ситуация на международном рынке сливочного масла и на что делают упор белорусские производители
В США вынесен первый приговор по делу о штурме Капитолия
Разбираемся, как студенту или школьнику найти подработку на каникулах
Новое законодательство о валютном регулировании и контроле ориентируется не на запреты, а на мониторинг и предупреждение злоупотреблений
Беларусь — яркий пример того, что можно не продаваться Западу и успешно бороться с его физической и духовной оккупацией
В Москве работодателей обязали отстранять от работы сотрудников, которые отказались прививаться от коронавируса
мнение
Николай ЩЕКИН
Время защитить историческую правду
Рост цен на кормовой белок не должен сдерживать производство молока
Сохранить национальное достоинство и отстоять независимость страны — главные вызовы, с которыми столкнулась Беларусь на современном историческом этапе
Отдых на море может быть полезен не всем. Врач поделился подробностями
Авторы