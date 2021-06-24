Московские работодатели должны будут обеспечить вакцинацию от COVID-19 60% сотрудников. Отказавшихся прививаться отстранят от работы. С такими заявлениями выступил московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
«В силу требований федерального законодательства руководители организаций, индивидуальные предприниматели в период эпиднеблагополучия обязаны обеспечить проведение вакцинации работников, сотрудников от COVID-19 в сроки, установленные главным государственным санитарным врачом по Москве», – сообщили в штабе.
Там также отметили, что наличие высокого уровня антител противопоказанием к вакцинации не является.
В оперштабе добавили, что отказавшихся от прививки сотрудников (если у тех нет медицинских противопоказаний) работодатель будет обязан отстранить.
«Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника), выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», – сказано в сообщении оперштаба.
Напомним, ситуация с распространением коронавируса в России в последнее время ухудшается. Вчера появилась новость о том, что за последнюю неделю в РФ показатель заболеваемости COVID-19 вырос почти на 30% (около половины случаев – московские). Подробности – по ссылке. Всего с начала пандемии в России коронавирус выявили у 5 368 513 человек.
Фото: ТАСС
Опубликовано:
1176
В Москве работодателей обязали отстранять от работы сотрудников, которые отказались прививаться от коронавируса
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter