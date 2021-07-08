Прощание с Владимиром Меньшовым началось в Москве, передает РИА Новости.
Фото: РИА Новости
Церемония проходит в Центральном доме кинематографистов. Проститься с народным артистом РСФСР, режиссером и актером, лауреатом премии "Оскар" пришли десятки друзей, коллег и поклонников творчества.
Супруга Меньшова актриса Вера Алентова также присутствует на церемонии. Ее сопровождает их дочь, актриса и телеведущая Юлия Меньшова.
Напомним, Владимир Меньшов скончался в возрасте 81 года от последствий коронавируса.
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В Москве проходит прощание с Владимиром Меньшовым
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