В Москве продолжают расти показатели распространения COVID-19

За семь дней количество инфицированных увеличилось на 80%, госпитализаций – более чем на 70%. Анастасия Ракова выразила надежду, что новые ограничения дадут свой эффект уже в ближайшем месяце.Заммэра Москвы также обозначила, что больничные койки для лечения пациентов с COVID-19 в Москве в сложившейся ситуации могут закончиться уже через две-три недели.– сказала Анастасия Ракова.