В Москве продолжают расти показатели распространения COVID-19

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что эпидемиологическая ситуация в столице ухудшается, сообщает газета "Известия".
За семь дней количество инфицированных увеличилось на 80%, госпитализаций – более чем на 70%. Анастасия Ракова выразила надежду, что новые ограничения дадут свой эффект уже в ближайшем месяце.
Заммэра Москвы также обозначила, что больничные койки для лечения пациентов с COVID-19 в Москве в сложившейся ситуации могут закончиться уже через две-три недели.
– Если такие темпы прироста сохранятся, то даже при использовании всего арсенала имеющихся в городе коек, которые можно задействовать, уже примерно через 2–3 недели мест в больницах не будет. Это простая математика, которая ставит нас в жесткие рамки, – сказала Анастасия Ракова.
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