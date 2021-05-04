При пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы пострадали 18 человек, среди них десять детей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС.
Фото: t.me/rian_ru
Инцидент произошел 4 мая около 4 часов утра в гостинице «Вечный Зов Кожуховская». В 4:30 спасатели ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метров.
Ранее сообщалось о трех погибших, однако позже информация не подтвердилась. В результате пожара пострадало 18 человек, среди которых десять детей. На данный момент 14 человек (в том числе восемь детей) госпитализированы.
По факту инцидента проводится проверка. Причина возгорания устанавливается.
Опубликовано:
741
В Москве при пожаре в гостинице пострадали 18 человек
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter