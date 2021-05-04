В Москве при пожаре в гостинице пострадали 18 человек

Фото:

t.me/rian_ru

Инцидент произошел 4 мая около 4 часов утра в гостинице «Вечный Зов Кожуховская». В 4:30 спасатели ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метров.Ранее сообщалось о трех погибших, однако позже информация не подтвердилась. В результате пожара пострадало 18 человек, среди которых десять детей. На данный момент 14 человек (в том числе восемь детей) госпитализированы.По факту инцидента проводится проверка. Причина возгорания устанавливается.