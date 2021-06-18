В московских больницах временно плановую помощь будут оказывать только привитым от коронавируса пациентам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент здравоохранения.
Фото: БЕЛТА
Ограничения не будут распространяться на людей с онкологией и заболеваниями крови. Исключение будет также для людей, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса.
Уточняется, что экстренная медицинская помощь будет по-прежнему оказываться абсолютно всем вне зависимости от статуса вакцинации, – сообщили в Департаменте здравоохранения.
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В Москве плановую медицинскую помощь будут оказывать только привитым от COVID-19
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