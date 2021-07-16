С 19 июля посетители заведений общепита в Москве больше не обязаны предъявлять QR-коды. Об этом сообщает ТАСС.
Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.
– На фоне улучшения ситуации с COVID-19 мы приняли решение отменить с 19 июля обязательные QR-коды при входе в кафе и рестораны, – заявил он во время заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
С 28 июня по указу мэра посещать места общественного питания могли только вакцинированные, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней и сделанный в столичной клинике. Летние веранды пока что доступны для посещения без предъявления QR-кодов.
Фото: ТАСС
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В Москве отменят систему обязательных QR-кодов для ресторанов и кафе
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