В Москве не планируют к 1 сентября вводить жесткие ограничения из-за коронавируса

– уточнил Собянин.Московские школьники 6–11-х классов с 19 октября 2020 года из-за ситуации с коронавирусом в регионе были переведены на дистанционное обучение и приступили к обычной учебе с 18 января. При этом ученики 1–5-х классов вернулись в школы после осенних каникул и возобновили обучение в очном режиме. Также временно не работали учреждения дополнительного образования.Ранее Собянин отмечал в своем блоге, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Дети меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников. По словам заммэра Анастасии Раковой, многие родители столичных школьников поддержали решение властей о временном переводе учащихся столичных школ на удаленное обучение.