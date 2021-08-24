В Москве не планируют к 1 сентября вводить жесткие ограничения из-за коронавируса

Власти Москвы не рассматривают возможность введения серьезных ограничений из-за ситуации с COVID-19 к 1 сентября. Об этом заявил сегодня во время интервью "Первому каналу" мэр столицы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.
– Вводить какие-то жесткие ограничения к 1 сентября не планируется. Но сохраняются требования, связанные с распределением потоков детей [в школах], чтобы они меньше контактировали друг с другом, термометрия и так далее. Ничто не заменит очного общения учащихся и преподавателей. Мы сделаем все возможное, чтобы именно так и продолжался весь учебный год, – уточнил Собянин.
Московские школьники 6–11-х классов с 19 октября 2020 года из-за ситуации с коронавирусом в регионе были переведены на дистанционное обучение и приступили к обычной учебе с 18 января. При этом ученики 1–5-х классов вернулись в школы после осенних каникул и возобновили обучение в очном режиме. Также временно не работали учреждения дополнительного образования.
Ранее Собянин отмечал в своем блоге, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Дети меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников. По словам заммэра Анастасии Раковой, многие родители столичных школьников поддержали решение властей о временном переводе учащихся столичных школ на удаленное обучение.