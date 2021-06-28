Из-за ливня в городе затоплены улицы и одна из станций метро. Ветер повалил деревья, упали рекламные щиты, повреждены витрины магазинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
– Сейчас известно, что затоплены некоторые улицы в восточной части Москвы. По этой причине есть затруднения в движении наземного транспорта. Также затопило станцию метро "Ясенево" Калужско-Рижской линии, движение поездов не осуществляется от станции "Теплый стан" до "Новоясенево", – поделился собеседник агентства.
– В Щелково с торгового центра снесло часть крыши. Пострадавших нет, – добавил он.
Также известно, что в Новокосино со строящегося ЖК ветром унесло утеплитель.
Также сильный ливень спровоцировал потоп в торговом центре "Калита" на Новоясеневском проспекте и в ЖК GreenPark.
Фото: pixabay.com
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В Москве из-за ливня подтопило улицы и станцию метро
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