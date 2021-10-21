В Москве и Подмосковье установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября из-за сложной ситуации с COVID-19

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве и Московской области с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни, пишет ТАСС.
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в скором времени Москва достигнет исторических пиков заболеваемости COVID-19. Нерабочие дни вводятся с целью прерывания цепочек заражения коронавирусом.
Отмечается, что на период с 28 октября по 7 ноября приостанавливается работа всех предприятий и организаций. Исключения предусмотрены для организаций, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры, и предприятий непрерывного цикла.
В это время в детских садах и школах будут каникулы. Высшие и средние профессиональные учебные заведения переведут на дистанционное обучение. Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь.
Театры и музеи также продолжат работу, но посетить их можно только по QR-кодам при условии заполняемости помещений не более чем на 50% и использовании медицинских масок. Иные массовые культурные, зрелищные, спортивные, рекламные, развлекательные мероприятия запрещены.
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