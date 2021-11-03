В Москве и Подмосковье не планируют продлевать нерабочие дни

На фоне стабилизации ситуации с распространением COVID-19 принято решение не продлевать режим нерабочих дней в Москве и Подмосковье, информирует ТАСС.
– В Москве <...> динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут, – уточнил мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что после 7 ноября продолжат действовать QR-коды для посещения музеев и театров.
Он также сообщил, что город вернется к обычной жизни с 8 ноября, однако ранее введенные коронавирусные ограничения останутся. Сохранится домашний режим для пожилых жителей Москвы, а также перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний.
Сергей Собянин также призвал москвичей вакцинироваться против коронавирусной инфекции, возможности для этого в столице созданы.
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