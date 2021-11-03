SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.46
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Москве и Подмосковье не планируют продлевать нерабочие дни

В Москве и Подмосковье не планируют продлевать нерабочие дни

На фоне стабилизации ситуации с распространением COVID-19 принято решение не продлевать режим нерабочих дней в Москве и Подмосковье, информирует ТАСС.


– В Москве <...> динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут, –  уточнил мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что после 7 ноября продолжат действовать QR-коды для посещения музеев и театров.

Он также сообщил, что город вернется к обычной жизни с 8 ноября, однако ранее введенные коронавирусные ограничения останутся. Сохранится домашний режим для пожилых жителей Москвы, а также перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний.

Сергей Собянин также призвал москвичей вакцинироваться против коронавирусной инфекции, возможности для этого в столице созданы.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы