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  2. В Москве госпитализировали дрессировщика Аскольда Запашного

В Москве госпитализировали дрессировщика Аскольда Запашного

Художественный руководитель Большого Московского цирка, дрессировщик Аскольд Запашный попал в больницу. Об этом сообщает РИА Новости


Причиной госпитализации артиста стал резкий скачок давления.

В пресс-службе цирка рассказали, что он находится в сознании и держит с ними связь. Тест на коронавирус у Запашного отрицательный. 

Ранее СМИ писали, что состояние 43-летнего артиста оценивается как средней степени тяжести. На данный момент дрессировщик чувствует себя лучше и, по сообщения представителей, уже в субботу готов выйти на манеж к зрителям.

Фото: РИА Новости
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