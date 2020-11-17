Художественный руководитель Большого Московского цирка, дрессировщик Аскольд Запашный попал в больницу. Об этом сообщает РИА Новости.
Причиной госпитализации артиста стал резкий скачок давления.
В пресс-службе цирка рассказали, что он находится в сознании и держит с ними связь. Тест на коронавирус у Запашного отрицательный.
Ранее СМИ писали, что состояние 43-летнего артиста оценивается как средней степени тяжести. На данный момент дрессировщик чувствует себя лучше и, по сообщения представителей, уже в субботу готов выйти на манеж к зрителям.
Фото: РИА Новости
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В Москве госпитализировали дрессировщика Аскольда Запашного
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