Российский музыкант и продюсер попал в больницу. Об этом сообщает РИА Новости.
О госпитализации Алибасова рассказал его пиар-директор Вадим Горжанкин.
Оказалось, артисту стало плохо накануне вечером. Скорая помощь диагностировала низкое давление. Предполагаемая версия ухудшения самочувствия – передозировка препаратом «Виагра».
Сообщается, что музыкант пробудет в стационаре до субботы.
Фото: РИА Новости
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В Москве госпитализировали Бари Алибасова
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