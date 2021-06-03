На юге Москвы годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки и погиб. Инцидент произошел в районе Орехово-Борисово, пишет ТАСС.
Собеседник информационного агентства в правоохранительных органах сообщил, что на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, устанавливающая причины происшествия.
Годовалый мальчик проживал с родителями в квартире на 14-м этаже. В момент происшествия в квартире была мать ребенка. В ходе проверки, проведение которой поручено Нагатинской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины ЧП, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности).
Фото: ТАСС
Опубликовано:
1322
В Москве годовалый ребенок выпал из окна многоэтажного дома и погиб
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter