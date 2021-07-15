Сотрудники ФСБ Российской Федерации предотвратили теракт в столице страны. Они задержали злоумышленника, который намеревался совершить подрыв взрывного устройства в местах массового скопления людей, передает ТАСС.
– Федеральной службой безопасности на территории Москвы предотвращен террористический акт. В результате проведенных мероприятий в Москве задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей, – уточнили информацию в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В тайнике задержанного были найдены части самодельного взрывного устройства. Кроме того, сотрудники ФСБ в эксплуатируемых средствах связи выявили инструкции по его изготовлению и обнаружили переписку с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.
– Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело, – добавили в ФСБ.
В настоящий момент проходят оперативно-разыскные мероприятия.
Фото: РИА Новости
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В Москве ФСБ предотвратила теракт
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