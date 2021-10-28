В Москве число заболевших коронавирусом детей выросло в новую волну пандемии в 2–3 раза

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией детей в Москве в новую волну пандемии заметно выросло по сравнению с предыдущей, их почти в 2–3 раза больше, пишет ТАСС.
– Борьба с пандемией не утихает уже полтора года. Сегодня количество заболеваний и госпитализаций в Москве находится практически на пике цифр, которые мы наблюдали в предыдущие волны. К сожалению, количество заболевших детей в эту волну значительно больше, чем в предыдущую, практически в 2–3 раза больше. Количество госпитализаций еще больше, и это требует выработки новых подходов к лечению детей, – уточнил информацию мэр Москвы Сергей Собянин.
Сегодня мэр столицы обсудил с медиками новые алгоритмы лечения коронавируса у детей из групп высокого риска. Главный внештатный детский специалист-нефролог, главный врач детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой Исмаил Османов сообщил, что в Москве за период пандемии диагноз "новая коронавирусная инфекция" был поставлен по меньшей мере 190 тыс. детей, из них 5% проходили лечение в стационарах. Он отметил, что возрастает количество пациентов со среднетяжелыми и тяжелыми формами заболевания, также COVID-19 стали чаще выявлять у детей грудного и младшего возраста.
– Отдельный контроль необходим для детей из группы высокого риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции в связи с имеющимися у них сопутствующими заболеваниями<...>. Действующие методические рекомендации по лечению детей актуализированы, и мы начинаем по ним работать. В частности, применять ряд инновационных препаратов: моноклональные вируснейтрализующие антитела и антиковидный иммуноглобулин для детей с рисками тяжелого течения заболевания, – добавил врач.
По его словам, уже есть первый опыт лечения этими препаратами, и он положительный.
– То есть речь идет о детях с серьезными хроническими заболеваниями, и вы видите, что неприменение новых лекарственных препаратов и новых методик может привести к летальному исходу, – уточнил Сергей Собянин.
Наряду с этим Исмаил Османов сказал:
–Коронавирусная инфекция у этих детей протекает значительно тяжелее, и способствует этому в том числе прогрессирование основного заболевания.
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