15-летняя жительница Москвы выпала из окна квартиры, находящейся на 11-м этаже, и осталась жива. Спасением для подростка стал сугроб, передает ТАСС.
– Накануне вечером поступило сообщение о том, что в доме на Новопеределкинской улице из окна квартиры, расположенной на 11-м этаже, выпала 15-летняя девочка. В результате падения она получила различные травмы, в том числе сотрясение головного мозга. В настоящее время она госпитализирована, – рассказал источник агентства.
Он также отметил, что подросток упала в сугроб, это и спасло ей жизнь. По факту происшествия следователи России проводят проверку.
Фото: pixabay.com
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В Москве 15-летняя девочка выжила после падения с 11-го этажа
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