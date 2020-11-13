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В Московском районе Минска появился новый арт-объект

Яркие граффити украсили трансформаторную подстанцию во дворе дома № 14 на улице Каролинской в Московском районе Минска. Красочный арт-объект стал подарком горожанам от молодежи.



Участники проекта городской организации БРСМ «Мой родны кут», посвященного Году малой родины, изобразили на граффити живописную белорусскую природу. Помощь в воплощении замысла ребятам оказал художник Александр Савицкий.

Первый секретарь Московского районного комитета БРСМ Константин Андрусевич выразил уверенность, что новый арт-объект будет радовать жителей близлежащих домов:

– Надеемся, что эта работа будет дарить людям положительные эмоции: увидев рисунок, они смогут мысленно вернуться на малую родину, где провели свои детские и юношеские годы.


Он также добавил, что проект «Мой родны кут» охватил все районы Минска: волонтеры из числа учащейся и студенческой молодежи благоустраивают и украшают арт-объектами дворы, привлекая к общественно полезной инициативе и горожан.

Во время открытия мурала активисты провели трудовую акцию: покрасили детскую площадку, убрали опавшую листву и подмели тротуары.











Фото предоставлены Московским райкомом БРСМ
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