В Московском районе Минска появился новый арт-объект

Участники проекта городской организации БРСМ «Мой родны кут», посвященного Году малой родины, изобразили на граффити живописную белорусскую природу. Помощь в воплощении замысла ребятам оказал художник Александр Савицкий.выразил уверенность, что новый арт-объект будет радовать жителей близлежащих домов:Он также добавил, что проект «Мой родны кут» охватил все районы Минска: волонтеры из числа учащейся и студенческой молодежи благоустраивают и украшают арт-объектами дворы, привлекая к общественно полезной инициативе и горожан.Во время открытия мурала активисты провели трудовую акцию: покрасили детскую площадку, убрали опавшую листву и подмели тротуары.Фото предоставлены Московским райкомом БРСМ