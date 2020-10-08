В московском фитнес-клубе утонул актер молодежного театра Спесивцева

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ТАСС

Представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова сообщила, что инцидент произошел вчера, 7 октября. Во время посещения бассейна фитнес-клуба, который находится на московской улице Ангарской, молодой человек почувствовал себя плохо, вследствие чего начал тонуть., – сказала Юлия Иванова, не уточнив при этом имени погибшего. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет именно о 26-летнем актере Ренате Кафиятуллине.Начата доследственная проверка. Устанавливаются причины произошедшего.