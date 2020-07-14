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В Монголии подтвердили смерть подростка от бубонной чумы

Пятнадцатилетий подросток умер после инфицирования бубонной чумой в провинции Говь-Алтай на западе Монголии. Об этом пишет РИА Новости

pixabay.com

По данным представителя монгольского Минздрава Доржийна Нарангэрэла, результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на 13 июля, что причиной смерти 15-летнего мальчика оказалась бубонная чума.

Подросток скончался 13 июля по дороге в госпиталь. Выяснилось, что за три дня до своей кончины он вместе с друзьями употребил в пищу мясо сурка, который часто является переносчиком бубонной чумы. Двое приятелей умершего и еще 15 человек оказались на карантине в больнице.

Ранее была информация, что бубонную чуму подтвердили у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР). Более того, инфекцию обнаружили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Больны два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе отметили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для тревоги нет.

Чума – острое инфекционное заболевание с высокой летальностью и заразностью. В природных очагах источниками заражения – чумной палочки – являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками могут оказаться блохи.
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