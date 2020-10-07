В Монголии найдены останки неизвестного науке вида динозавров

От своих ближайших родичей – овирапторов – они отличаются отсутствием одного пальца на передних лапах, пишет ТАСС.
Фото носит иллюстративный характер
Четыре скелета нового вида динозавров нашли в пустыне Гоби. Ученые выяснили, что животные жили примерно 68 млн лет назад. Кроме двулапых передних конечностей двухметровые Oksoko avarsan обладали клювом без зубов и оперением.
Научное сообщество связывает утрату третьего пальца на лапах динозавров с изменением их образа жизни и диетой, уточняет Daily Mail.
Овирапторы – это род ящеротазовых динозавров, которые жили на Земле 100–66 млн лет назад.
Фото: pixabay.com
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