В Молодечно пьяный мужчина пытался сжечь дом тещи

– рассказали в УВД.Правоохранителям удалось восстановить предполагаемую картину произошедшего. Выяснили, что к поджогу причастен 48-летний безработный горожанин, ранее неоднократно судимый за грабежи, кражи и сопротивление милиционерам. Подозреваемый пытался поджечь дом собственной тещи, в котором проживает и сам со своей семьей. Оперативники задержали мужчину, медосвидетельствование показало в его крови более одного промилле алкоголя. Мотивы своего поступка фигурант объяснить не смог.– пояснили в милиции.Но на этом история не закончилась. Спустя некоторое время злоумышленник решил закончить начатое. Преступные действия мужчины вновь попытался пресечь сосед, выбежавший во двор. Когда он отбирал у своего пьяного соседа зажигалку, завязалась драка.– добавили в УВД.Пострадавших нет. Действиям подозреваемого следователи дали правовую оценку – возбуждено уголовное дело.Фото УВД Минщины