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  2. В Молодечно пьяный мужчина пытался сжечь дом тещи

В Молодечно пьяный мужчина пытался сжечь дом тещи

Пьяный горожанин хотел сжечь дом своей тещи, сообщает УВД Миноблисполкома.


– Около часа ночи в местный райотдел поступила информация о поджоге частного дома в переулке 1-м Сухом. О происшествии в милицию сообщили спасатели, прибывшие на место происшествия. Еще до приезда работников МЧС возгорание быстро ликвидировали соседи с помощью подручных средств, – рассказали в УВД.

Правоохранителям удалось восстановить предполагаемую картину произошедшего. Выяснили, что к поджогу причастен 48-летний безработный горожанин, ранее неоднократно судимый за грабежи, кражи и сопротивление милиционерам. Подозреваемый пытался поджечь дом собственной тещи, в котором проживает и сам со своей семьей. Оперативники задержали мужчину, медосвидетельствование показало в его крови более одного промилле алкоголя. Мотивы своего поступка фигурант объяснить не смог.

– Стало известно, что инциденту предшествовал семейный скандал на частном подворье. Сосед стал свидетелем громких разборок, а потом и очевидцем того, как мужчина взял в сарае бутылку с жидкостью и облил фасад деревянного здания. Затем он попытался разжечь огонь зажигалкой, но у него не получилось – разбушевавшегося мужчину вовремя остановил подоспевший сосед, – пояснили в милиции. 

Но на этом история не закончилась. Спустя некоторое время злоумышленник решил закончить начатое. Преступные действия мужчины вновь попытался пресечь сосед, выбежавший во двор. Когда он отбирал у своего пьяного соседа зажигалку, завязалась драка. 

– В итоге горючая жидкость из бутылки разлилась и загорелась. Тогда сосед стал тушить вспыхнувшее пламя, пытаясь забросать его снегом. На помощь мужчине пришли другие соседи, они быстро погасили огонь – здание не повредилось. В это время виновник инцидента отсиживался в доме, – добавили в УВД.

Пострадавших нет. Действиям подозреваемого следователи дали правовую оценку – возбуждено уголовное дело. 

Фото УВД Минщины 
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