В Молодечно мужчина подозревается в совершении особо злостного хулиганства, проинформировали в Следственном комитете.
Согласно материалам уголовного дела, днем 31 августа текущего года компания несовершеннолетних отдыхала в парке. Мимо проходил 50-летний мужчина, которому по каким-то причинам не понравились сидевшие на скамейке молодые люди. У мужчины завязался конфликт с компанией, в ходе которого фигурант хватал за шею семнадцатилетнюю девушку, а также ударил ее металлической трубкой.
Несовершеннолетние ушли из парка, чтобы избежать продолжения конфликта. Но мужчина не успокоился и проследовал за ними, о чем молодые люди сообщили в правоохранительные органы. В скором времени злоумышленника задержали.
– В отношении жителя Молодечно возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса (особо злостное хулиганство). В ходе допроса он пояснил, что причиной его поступка стало чрезмерное алкогольное опьянение, – сообщили в УСК по Минской области.
Фото: Следственный комитет
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В Молодечно пьяный мужчина напал на несовершеннолетних, которые отдыхали в парке
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