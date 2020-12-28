В Молодечно восемь многоквартирных домов были без холодной и горячей воды. Причиной стал прорыв трубопровода холодного водоснабжения по ул. Я. Купалы, пишет БЕЛТА.
– 27 декабря в 10:16 спасателям поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 200 мм по ул. Я. Купалы, 110 в городе Молодечно. Без холодного и горячего водоснабжения оставались восемь многоквартирных жилых домов, – сообщили в пресс-службе МЧС.
В 14:30 холодная и горячая вода вновь начала поступать в дома.
Фото: pixabay.com
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В Молодечно произошел прорыв трубопровода: в восьми многоквартирных домах не было воды
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