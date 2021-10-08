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  2. В Молодечно под колеса авто попал пятилетний ребенок

В Молодечно под колеса авто попал пятилетний ребенок

В результате ДТП в Молодечно пострадал 5-летний ребенок. Об этом sb.by сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.


–  7 октября в 16:35 в Молодечно водитель 2000 года рождения, передвигаясь на автомобиле Mitsubishi Colt, совершила наезд на малолетнего пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть, –  прокомментировали в ГАИ.

Ребенок с травмами был доставлен в медучреждение. 

–  Уважаемые взрослые, контролируйте своих детей, особенно маленьких. Это уже не первый случай, когда малолетние дети выбегают на проезжую часть и попадают в ДТП, –  добавили в ГАИ.

Фото: архив БЕЛТА
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