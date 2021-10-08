В Молодечно под колеса авто попал пятилетний ребенок

В результате ДТП в Молодечно пострадал 5-летний ребенок. Об этом sb.by сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
– 7 октября в 16:35 в Молодечно водитель 2000 года рождения, передвигаясь на автомобиле Mitsubishi Colt, совершила наезд на малолетнего пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть, – прокомментировали в ГАИ.
Ребенок с травмами был доставлен в медучреждение.
– Уважаемые взрослые, контролируйте своих детей, особенно маленьких. Это уже не первый случай, когда малолетние дети выбегают на проезжую часть и попадают в ДТП, – добавили в ГАИ.
Фото: архив БЕЛТА