В Молодечно открыли первую в Минской области интерактивную выставку «Партизаны Беларуси»

На выставке в Молодечно представлено 75 экспонатов. В редких кадрах военной фотохроники, архивных документах, наградных листах отражены знаковые события и этапы героической борьбы партизан и подпольщиков Минщины. А еще у каждого гостя выставки есть возможность через интерактивную платформу самостоятельно узнать о боевой судьбе своего родственника, воспользовавшись системой поиска проекта partizany.by. В электронную базу внесено больше 100 тысяч имен партизан и подпольщиков, и она постоянно обновляется., поприветствовав участников выставки, отметил, что проект постоянно обновляется, обрастает серьезными журналистскими материалами и исследованиями, совершенствуется его техническая функциональность:поделился, что также рад принять участие в презентации выставки на своей малой родине:Андрей Демянюк презентовал 3 сборника документов и материалов по истории партизанского движения и трагедии сожженных деревень.тоже поприветствовала гостей выставки, обозначив ее важность:поделилась, что тоже нашла важные для своей семьи сведения:осталась под впечатлением от увиденного и решила поискать сведения о своем дедушке. Девушка поделилась:Выставка продлится до 15 ноября.уверена, что выставка «Партизаны Беларуси» – значимое культурное событие для города и области: