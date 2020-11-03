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В Молодечно открыли первую в Минской области интерактивную выставку «Партизаны Беларуси»

Интерактивная выставка «Партизаны Беларуси» продолжает свой путь по регионам страны. Презентационный формат уникального интернет-проекта издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива Республики Беларусь, основанного на материалах государственного архива кинофотодокументов, уже оценили многочисленные гости в Бресте, Гродно и Могилеве. Сегодня при поддержке Миноблисполкома и Молодечненского райисполкома выставку торжественно открыли во Дворце культуры города Молодечно. Официальный партнер проекта – ОАО «АСБ Беларусбанк».


На выставке в Молодечно представлено 75 экспонатов. В редких кадрах военной фотохроники, архивных документах, наградных листах отражены знаковые события и этапы героической борьбы партизан и подпольщиков Минщины. А еще у каждого гостя выставки есть возможность через интерактивную платформу самостоятельно узнать о боевой судьбе своего родственника, воспользовавшись системой поиска проекта partizany.by. В электронную базу внесено больше 100 тысяч имен партизан и подпольщиков, и она постоянно обновляется.



Заместитель директора – главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня» Иван Синичкин, поприветствовав участников выставки, отметил, что проект постоянно обновляется, обрастает серьезными журналистскими материалами и исследованиями, совершенствуется его техническая функциональность:

– Осенью этого года мы добавили опцию, которая позволяет каждому пользователю делиться фотоснимками и рассказами о своих родных людях, партизанах и подпольщиках, внесенных в базу. За несколько недель получили больше 300 писем от родственников людей, которые своей борьбой оставили след в истории Родины. И про это мы сегодня должны говорить, популяризировать среди населения героизм победителей. Проект стал, можно сказать, народной энциклопедией партизанского движения, и он будет развиваться. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы не отказались от идеи проехать по всем регионам в знаковый год 75-летия Великой Победы, ведь понимаем, что проблемы, которые возникают у нас сегодня, несоизмеримы с условиями, в которых приходилось нашим предкам отстаивать свободу и независимость.  


Директор Национального архива Андрей Демянюк поделился, что также рад принять участие в презентации выставки на своей малой родине:

– В Национальном архиве хранится уникальный состав документов по истории нашей страны, по ее трагическим и героическим страницам. Когда издательский дом «Беларусь сегодня» выступил с инициативой, то мы ни минуты не сомневались, чтобы к ней присоединиться. Это уникальный проект на всем постсоветском пространстве. В партизанском движении участвовали представители более 70 народностей. В электронной базе проекта из 105 тысяч персоналий пока 20 уроженцев Молодечно (без учета района и области). Сегодня важно помнить каждого, как и показывать молодому поколению героизм того времени. Такие проекты актуальны и нужны сегодня, когда делаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой и Великой Отечественной войны. 

Андрей Демянюк презентовал 3 сборника документов и материалов по истории партизанского движения и трагедии сожженных деревень. 


Заместитель начальника отдела по работе со СМИ главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома Светлана Кисель тоже поприветствовала гостей выставки, обозначив ее важность:

– В настоящее время благодаря таким проектам мы понимаем масштаб народного подвига и ценность мира. Мы точно знаем, кто ковал Великую Победу. Наша задача – помнить обо всех людях, которые ценой жизни ее нам подарили. И мы, как связующая нить между прошлым и будущим, должны делать все, чтобы наша молодая, суверенная, независимая страна была мирной.


Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Молодечненского райисполкома Ольга Клепакова поделилась, что тоже нашла важные для своей семьи сведения:

 Я воспользовалась этим проектом еще до того, как узнала, что выставка будет проходить на этой земле. Для района это большая честь. Мы с братом через поисковую систему узнали о судьбе нашего родственника-партизана, который, к сожалению, не дожил до конца войны. В этом, вместе с патриотическим воспитанием, огромная польза проекта. 


Гость выставки Анастасия Шустовская осталась под впечатлением от увиденного и решила поискать сведения о своем дедушке. Девушка поделилась:

– К сожалению, безрезультатно. Я знаю точно, что он воевал. Возможно, ошиблась с годом рождения. Уточню и еще раз перепроверю. А еще посоветую непременно сюда сходить своим друзьям.


Выставка продлится до 15 ноября. Директор Дворца культуры Светлана Сороко уверена, что выставка «Партизаны Беларуси» – значимое культурное событие для города и области:

– Надеюсь, многие жители и гости города найдут здесь сведения о судьбе своих родных. История не должна переписываться. Именно мы должны ее сберечь и воспитать уважение к ней у подрастающего поколения. Иначе быть не может. Ведь след военных лет навсегда останется в генетической памяти белорусов. 









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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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