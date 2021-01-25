В Молодечно мужчина убил товарища и сам сообщил об этом в милицию

Он назвал точный адрес, туда выбыли нарядом сотрудники Департамента охраны, а затем следственно-оперативная группа.Прибыв на место происшествия, охрановцы обнаружили мужчину со множественными травмами. Его товарища, который находился в квартире, сразу задержали.Выяснилось, что безработный 37-летний хозяин квартиры, ранее судимый за совершение злостного хулиганства, убийства и незаконный оборот наркотиков, пригласил в гости безработного местного жителя 35 лет. По предварительным данным, спиртное употреблял только хозяин квартиры. Когда он уже был достаточно пьян и его гость решил пойти домой, хозяин возмутился. Он стал размахивать кухонным ножом и настаивать на продолжении застолья. Товарищ знал о криминальном прошлом хозяина и был очень сильно напуган. Между ними вспыхнул конфликт – гость не растерялся, достал из кармана складной нож и нанес хозяину квартиры три удара в корпус и один – в шею, после чего сам сообщил о случившемся в милицию.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь «Убийство». Подозреваемый водворен в ИВС.