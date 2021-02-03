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  2. В Молодечно и Минске наркоконтроль задержал две группы сбытчиков мефедрона

В Молодечно и Минске наркоконтроль задержал две группы сбытчиков мефедрона

Оперативники задержали две группы сбытчиков мефедрона, сообщает УВД Миноблисполкома.


В Молодечно правоохранителям стало известно о семейном подряде по незаконной продаже наркотиков. 

– Во время оперативно-разыскных мероприятий первым в руки местных милиционеров попался с поличным 38-летний молодечненец после покупки наркотиков. При задержании мужчина хотел избавиться от запрещенного вещества, выбросив его на землю. Также он планировал скрыться, но ему не удалось, –рассказали в милиции. 

Экспертиза позднее подтвердила, что в полиэтиленовом пакете была порошкообразная смесь, содержащая примерно один грамм мефедрона. Задержанный пояснил, что принимает наркотики и приобрел товар для себя.  

При силовой поддержке бойцов ОМОН УВД Миноблисполкома местный наркоконтроль наведался к предполагаемым дилерам – безработному 37-летнему молодечненцу и его 38-летней сожительнице. Оба ранее уже были судимы за незаконный оборот наркотиков и недавно освободились из мест лишения свободы. В квартире у пары оперативники обнаружили около 5 г мефедрона, что является крупным размером, а также предметы, необходимые для расфасовки психотропного вещества и его дальнейшего сбыта. 


В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили всю преступную цепочку и вышли на столичных наркосбытчиков. Было установлено, что зелье закупали с рук у 39-летнего минчанина и его подруги. Известно, что накануне они сбыли молодечненцам около 15 г мефедрона. Дома у минчан хранились пакеты с различными порошкообразными веществами. В одном из них, как показала экспертиза, было около 2 г мефедрона. В других, предположительно, альфа-ПВП, амфетамин и шоколадный мефедрон. Найденные вещества, а также весы для расфасовки наркотиков оперативниками были изъяты.

К слову, в биографии минчан уже есть судимости за аналогичные преступления. Молодечненским РОСК возбуждено уголовное дело. 

Фото УВД Минщины
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