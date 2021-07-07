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В Молодечно будет временно ограничено движение 9 июля

В пятницу, 9 июля, в Молодечно в период с 10:00 до 12:00 ограничат движение транспортных средств. Такое сообщение опубликовано в Telegram-канале УВД Минского облисполкома.


– 9 июля с 10:00 до 12:00 в Молодечно на ул. Строителей запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, произошедшего ранее. Движение всех видов транспортных средств на участке ул. Строителей от ул. Ф.Скорины до ул. Б.Хмельницкого будет временно ограничено, – говорится в тексте сообщения.

Госавтоинспекция Молодечно обращает внимание на данную информацию и просит водителей всех транспортных средств с пониманием отнестись к мероприятию. Время и маршрут движения рекомендуется планировать заранее.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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