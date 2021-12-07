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В Молдове «заминировали» администрацию президента

Неизвестный сообщил о взрывном устройстве, заложенном в здании администрации президента Молдовы. Об этом сообщает портал Point.md.

Фото: point.md

На место выезжали все специализированные службы. Территория вокруг здания была оцеплена, все работники эвакуированы.

Сообщение о взрывном устройстве в здании президентуры оказалось ложным. Звонившим оказался житель Кишинева, который состоит на учете у психиатра. Отмечается, что мужчина и раньше совершал такие звонки.

Для установления всех обстоятельств возбуждено уголовное дело. 
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