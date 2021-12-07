В Молдове «заминировали» администрацию президента

Неизвестный сообщил о взрывном устройстве, заложенном в здании администрации президента Молдовы. Об этом сообщает портал Point.md.
Фото: point.md
На место выезжали все специализированные службы. Территория вокруг здания была оцеплена, все работники эвакуированы.
Сообщение о взрывном устройстве в здании президентуры оказалось ложным. Звонившим оказался житель Кишинева, который состоит на учете у психиатра. Отмечается, что мужчина и раньше совершал такие звонки.
Для установления всех обстоятельств возбуждено уголовное дело.